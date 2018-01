Com novela no ar até tarde, Globo perde audiência na faixa das 23h Exibido entre 22h56 e 23h38, e repare que o programa vai ao ar após a novela "das 9", o último episódio de 2013 de A Grande Família foi apresentado anteontem - a partir da próxima quinta-feira, o horário será ocupado pela 2ª edição do reality show musical The Voice Brasil. No balanço do ano, o seriado mais longevo da emissora fechou 2013 com a segunda pior audiência anual na Grande São Paulo desde a sua estreia, em 2001:22,8 pontos de média. A pior média anual da Grande Família foi justamente em 2001 (21,5 pontos), mas, naquele ano, até o seu share (porcentual de televisores sintonizados na Globo no universo dos aparelhos ligados) foi maior (40,9% ante 40,6% de 2013). Em 2009, Lineu e cia. faturaram 32 pontos para a Globo e, no ano passado, 24,1 pontos.