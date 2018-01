Com música e nudez, Globo domina Twitter Entre 22 h de quinta-feira e 3 h de ontem, a Globo emplacou 17 Trending Topics no Twitter, sendo quatro mundiais: Fernanda Lima, Otaviano, #amoresexo e #thevoicebr. Em dia de estreia de novas temporadas, The Voice Brasil e Amor & Sexo foram objeto de 6,1% de todas as conversas no twitter, com 643.997 posts. Na audiência linear do Ibope, The Voice marcou 24 pontos - 1 a mais que a média das quatro quintas-feiras anteriores. Já Amor & Sexo, aberto com um nu frontal de um grupo de anônimos e muito humor, ampliou em 16% a audiência do horário, com 14 pontos de média. Teve até strip tease de Otaviano Costa, com direito a tanga.