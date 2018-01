Com morte de Suassuna, ABL perde três membros em 20 dias Os integrantes da Academia Brasileira de Letras receberam a notícia da morte do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, de 87 anos, durante a sessão desta quarta-feira, 23, quando homenageavam o também acadêmico João Ubaldo Ribeiro, que morreu na última sexta-feira, 18. Eles ficaram muito abalados, pois perderam três membros em 20 dias - o poeta Ivan Junqueira morreu no dia 3. "Três mortes em 20 dias é algo que eu acho que nunca aconteceu aqui. Ele vinha pouco à academia por não morar no Rio. É uma perda para as letras brasileiras e para o teatro mundial. Sendo ele internacional, será pranteado em todo lugar do mundo. Já vi peças dele na Alemanha", disse o presidente da casa, Geraldo Holanda Cavalvanti.