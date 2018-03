Com medo de parques de diversões? Tente a hipnose

O parque Chessington World of Adventures descobriu a partir de um levantamento feito no início do ano com visitantes jovens que as crianças se aborrecem quando seus pais relutam em acompanhá-las nas atrações mais radicais.

"Nós nos orgulhamos de ser uma atração familiar, então é importante que os adultos desfrutem tanto quanto as crianças", disse o gerente David Smith.

O hipnoterapeuta Stephen Rigby fará suas primeiras sessões no parque em Surrey, sudoeste de Londres, em 9 de outubro. Seus clientes serão pais indicados por seus filhos pelo site www.chessington.com/shoutabout.

"Normalmente os pais se forçam para ir em uma atração para que eles não decepcionem seus filhos, e eles tentarão muitas coisas para superar seus medos, como gritar ou até mesmo fechar os olhos durante todo o percurso", disse Rigby à Reuters.

"Se esses métodos podem ajudá-los a superar a viagem, nós queremos ajudá-los a sentar e se divertir."

Rigby também espera que o tratamento seja um sucesso permanente.

"Hipnoterapia não é apenas para agora", ele disse. "Eu pretendo lançar aos participantes uma nova maneira de pensar. Eu espero que o poderoso estado de espírito que eles irão experimentar durante a sessão seja usado de novo e de novo em outros contextos."

(Reportagem de Alexander Blatt)