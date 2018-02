Com Lombardi, Record espera plateia jovem Atrair audiência jovem com poder de consumo - e não apenas aquela faixa infanto-juvenil que vê Rebelde - é uma das expectativas da direção da Record com sua mais nova aquisição: o autor Carlos Lombardi. Criador de novelas como Bebê a Bordo, Quatro Por Quatro e Perigosas Peruas, o escritor estava na Globo havia mais de 30 anos, mas desde 2008 não emplacava uma história na tela. O acordo com a Record prevê que seu folhetim de estreia substitua Balacobaco, trama que entra em cartaz em outubro. Para quem está do lado de cá da tela, resta a expectativa pelo que Lombardi, conhecido por explorar o comportamento liberal de seus personagens, fará na TV de Edir Macedo.