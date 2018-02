Com ironia e astúcia, filme evita ufanismo e superpatriotada

Chris Evans (Steve Rogers, ou Capitão América), franzino pretendente a recruta do Exército durante a Segunda Guerra, é repetidamente recusado pelo Tio Sam. Mas o acaso faz com que um cientista (Stanley Tucci) o escolha para receber um soro especial, que o tornará o primeiro supersoldado dos Estados Unidos. Entretanto, em vez de ir ao front combater Hitler, ele acaba virando estrela involuntária de um espetáculo de vaudeville com garotas e cançonetas. Um show que entretém crianças, mas é ridicularizado pelos soldados de verdade na Europa ocupada.

Então o inimigo, na forma de um supernazista, o Caveira Vermelha (Hugo Weaving), se agiganta e o Capitão sai do seu mutismo para encarar o combate. Evocando as ações guerrilheiras da resistência francesa, o time do Capitão América rapidamente se torna lendário. "Já esmurrei Hitler mais de 200 vezes", diz o Capitão aos soldados que duvidam de sua eficácia - ele só não explica que os murros eram de mentirinha, num show ao estilo Broadway.

Joe Johnston ameniza o maniqueísmo dos quadrinhos com astúcia. A figura quixotesca de Steve Rogers, sujeito romântico e desajustado, vai se impondo progressivamente num mundo onde a brutalidade é a regra. A durona Agente Carter (a britânica Hayley Atwell), acostumada a se impor numa terra dominada por brucutus, não pode deixar de notar o "garoto do Brooklyn". Ao lado de um sargento sarcástico, nada menos do que Tommy Lee Jones, está dosada a alquimia perfeita.

Laboratórios secretos, aviões de fuga com bombas com nomes de cidades pintadas nelas, lutas ao estilo Indiana Jones, fugas espetaculares, penhascos e tiroteio em trens em movimento, espiões que se matam mastigando um dente com cianureto. Nenhum fã irá reclamar de movimentação, e nem mesmo de coerência com a cronologia dos quadrinhos - um dos aliados do Capitão América é Howard Stark (Dominic Cooper), precursor das Stark Industries, link importante para novas aventuras da série Homem de Ferro. Em outra citação, dessa vez a Indiana Jones, o vilão Caveira Vermelha ironiza a dedicação de Hitler em buscar "artefatos inócuos" no deserto - mote do primeiro filme da série de Spielberg.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às vezes, a sofisticação vem de onde menos se espera. Capitão América, um gibi ufanista de mais de 70 anos de idade, fundado num personagem criado sob encomenda para um esforço de guerra, e cuja roupa é a essência da patriotada (uma bandeira americana), acabou se mostrando um material de combustão interessantíssimo para o cinema das grandes matinês.