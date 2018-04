Com ingressos quase no fim, Cat Power faz show em SP A cantora americana Cat Power se apresenta amanhã no Via Funchal, em São Paulo, com ingressos praticamente esgotados. Cat Power surgiu na cena Indie Rock dos anos 90. Dona de uma voz rouca, Chan Marshall, seu nome verdadeiro, volta a São Paulo para cantar seus hits depois de duas apresentações consagradas em 2007 e 2008. As apresentações de Cat Power são imprevisíveis. Na guitarra ou ao piano, ela deve apresentar canções de "Jukebox", CD de covers lançado em 2008, que inclui "New York, New York", famosa com Frank Sinatra, e "I Believe in You", de Bob Dylan.