Com gays octogenárias, próxima novela mira o morro e o asfalto

O autor não se abala com "críticas isoladas de que toda novela agora tem casal gay". "Ora, toda novela tem casal gay, como tem casal heterossexual, como tem casal inter-racial ou com diferença etária, e romance adolescente. É a diversidade que compõe nossa sociedade. Isso mostra a maturidade do espectador e da emissora, refletindo o que acontece na vida real."

O enredo enfoca a convivência entre o morro, representado pela comunidade Babilônia, e o asfalto do Leme, na zona sul carioca. Vem daí o casal romântico da trama, "inter-racial, com Camila Pitanga, moradora da comunidade, e Tiago Fragoso, que vive no asfalto". "Está aí mais um reflexo da diversidade da vida real." O título da novela se justifica também pela abordagem da "babilônia que é a vida moderna nas grandes cidades".

Clown. Luciana Gimenez e Sabrina Sato se encontram em restaurante japonês com hora marcada, câmera e make up prontos para o mise-en-scène: a apresentadora da Record fala à apresentadora da RedeTV! sobre carreira e vida pessoal. No ar quarta, pela RedeTV!

Nem só de passarela vive a moda: a premissa norteia a nova fase do GNT Fashion, a partir de hoje, às 21h30, quando se verá Lilian Pacce desfrutando da "árdua" rotina que enfrenta entre um desfile e outro - como explorar os poderes do vinho em Bordeaux, de um aperitivo em Milão ou da gastronomia de Paris.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Homens São de Marte e É para Lá Que Eu Vou, comédia protagonizada e escrita por Monica Martelli, ainda está em cartaz nos cinemas e já tem data para estrear na plataforma de vídeo sob demanda do Telecine: 29 de agosto. Apenas três meses separam a estreia da telona da distribuição em domicílio.

Fernanda Lima, agora sim, com o fim da Copa e do SuperStar, começa a se dedicar à nova temporada de Amor & Sexo, prevista para ir ao ar até o fim do ano, na Globo. Todo o júri da última safra será mantido. A exceção é Alexandre Nero, ocupado em ser protagonista da novela das 9.

O CQC volta a tocar no caso Wanessa Camargo X Rafinha Bastos, pela voz de Zezé Di Camargo. O assunto é abordado no programa de hoje no jogo de perguntas e respostas do cantor a Naty Graciano. Na Band.