Com efeitos especiais, '2 Coelhos' quer atrair jovens

Assim, essa produção de R$ 4 milhões se propõe a fomentar um gênero pouco explorado no nosso mercado, o de ação, e atrair ao cinema os jovens que insistem em torcer o nariz ao chamado ''cinema nacional''. A descrença em um filme desse tipo e a assinatura desconhecida fizeram com que, do total de custo, 80% dele fosse bancado pela produtora do diretor. "Quase fui à falência", conta Poyart, de 33 anos, que também elaborou o roteiro. "O mote era contar uma história sobre um cidadão comum, que representasse o povo brasileiro, e ele desse uma porrada dupla, em criminosos e na corrupção." Para acertar esses dois coelhos, com o perdão do ditado, as cajadadas são inúmeras. Para isso, chamou Sérgio Farjalla, coordenador de efeitos especiais com experiência de blockbusters como "Mercenários", com Stallone, e a saga "Crepúsculo". "Foi um playground pra ele", diz Poyart.

Reviravoltas no roteiro também confluem para surpreender o espectador. Edgar (Fernando Alves Pinto) tem um plano ambicioso. Entre miniflashbacks, explicações e digressões nada lineares, o narrador monta seu esquema para roubar US$ 2 milhões de uma quadrilha liderada pelo temido Máicon (Marat Descartes), que tem como amante a promotora corrupta Júlia (Alessandra Negrini).

Como parceiro, Edgar recruta um motoboy (Thaíde). E o plano, que já não era simples, vai revelando, entre trocas de tiros e perseguições, a verdadeira natureza dessas relações humanas. A investida corajosa de Poyart não se limita à ação: desgraça, vingança, amor e redenção, estão todos lá. Tudo para ganhar os jovens, o coelho que falta, agora, sair da cartola. As informações são do Jornal da Tarde.