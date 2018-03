Com dores, Oscar Niemeyer se submete a exames no Rio

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, foi encaminhado às 15 horas ao Hospital Cardiotrauma, em Ipanema, zona sul do Rio, após ter se queixado de dores lombares. A assessoria de imprensa do arquiteto informou que ele já está em casa. De acordo com informações de seus familiares, Niemeyer sentiu dores na coluna nos últimos dias e foi convencido a ir ao hospital nesta quinta-feira, 11. O arquiteto fez alguns exames e foi liberado pouco depois pelos médicos.

Atualizada às 16h48