Com direção de Jô Soares, 'O Libertino' estreia em SP Ética, conduta moral, sexo, amor e relações de poder são questões que fizeram parte da vida de um dos mais notórios e polêmicos iluministas da França do século 18, Denis Diderot (1713-1784). Apesar da seriedade do filósofo, um trecho de sua vida ganhou ares de comédia no espetáculo teatral "O Libertino", escrito pelo dramaturgo francês Éric-Emmanuel Schmitt. Com adaptação assinada por Jô Soares, que também fica a cargo da direção, a peça estreia hoje no Teatro Cultura Artística, no Itaim.