Com câncer, Patrick Swayze se diz irado, assustado e determinado O ator Patrick Swayze disse estar irritado, assustado e "passando por um inferno" por causa do câncer de pâncreas diagnosticado há um ano, mas garante estar determinado a seguir adiante. "Pode apostar que estou passando por um inferno", disse o astro de "Dirty Dancing" em sua primeira entrevista a uma TV desde que recebeu a notícia da doença, um dos tipos mais letais de câncer. "Há muito medo aqui... É, estou assustado. É, estou irritado. É, fico (me perguntando) 'Por que eu?,'" disse Swayze, 56 anos, à apresentadora Barbara Walters, da ABC, em entrevista que vai ao ar na quarta-feira. No mês passado, Swayze desmentiu versões dos tablóides de que estaria às portas da morte. A Walters, ele disse que os médicos classificaram sua doença no estágio 4, com metástase para o fígado. A Sociedade Americana do Câncer diz que o câncer pancreático oferece uma perspectiva de sobrevida para cinco anos de apenas 5 por cento. O ator e dançarino já se submeteu a uma agressiva quimioterapia e a um tratamento com uma droga experimental. E surpreendeu os colegas ao começar a filmar uma série policial de TV, "The Beast", enquanto estava fazendo quimioterapia, e sem recorrer a analgésicos. "Acho que todos acharam que eu estava maluco, sabe, por achar que eu suportaria um programa de TV", afirmou ele, referindo-se às 12 horas diárias de gravações, muitas delas nas noites frias de Chicago. "Quando você está gravando, não pode usar medicamentos", disse Swayze, sobre a razão de abrir mão dos analgésicos. "Não posso usar Hydrocodona ou Vicodin, ou esse tipo de coisa que bloqueia (a dor), porque bloqueia o cérebro." Em cinco meses de gravação, Swayze faltou a apenas um dia e meio de trabalho. "The Beast" começa a ser exibido nos EUA pelo canal a cabo A&E no dia 15. Swayze ficou mundialmente conhecido por viver um professor de dança em "Dirty Dancing" (1987), que inspirou musicais nos palcos de Londres, da Austrália e do Canadá. Em 1990, contracenou com Demi Moore em "Ghost". Casado há 33 anos com Niemi, Swayze disse ter ficado comovido com as demonstrações de carinho dos fãs no último ano, embora não queira se tornar um símbolo da vida com o câncer. "Continuo sonhando com um futuro, um futuro com uma vida longa e sadia, não vivida à sombra do câncer, mas à luz", disse Swayze a Walters. "Para mim, vencer é não desistir, não importa o que me toque, posso pegar. E posso ir adiante." (Reportagem de Jill Serjeant)