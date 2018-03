Com Barretão, debate empolga

Dirceu apareceu ontem no seminário e, em fala breve, desculpou-se pela ausência da véspera. Lembrou sua relação com o cinema, que vem desde 1968, quando era presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE). E que prosseguiu no exílio em Cuba, quando trabalhou no instituto de cinema de Havana, (o Icaic), "para matar as saudades do Brasil".

Mas quem botou fogo mesmo no seminário foi o produtor Luiz Carlos Barreto. Barretão, como é conhecido, disse alto e bom som que ficava triste ao ver muita gente da nova geração de cineastas pensar exclusivamente em si mesma, sem se preocupar com o cinema brasileiro em seu conjunto. Dizendo-se nordestino (é de Sobral, Ceará) e portanto homem de "matar a cobra e mostrar o pau", declinou a quem se referia. "Meus queridos Fernando Meirelles e Walter Salles, por exemplo, nunca colocaram seu prestígio em favor do cinema brasileiro; pensam apenas em si mesmos." Foi aplaudido.

Hoje se prevê mais polêmica quando o filósofo Vladimir Safatle defender a tese de que o cinema argentino é muito melhor do que o nosso. Vai ser interessante conferir as reações de uma plateia nacionalista quando se vir atingida em seu ego.