Com Bacci ao vivo, Band visa ibope pós-Copa A Bandeirantes trabalha para lançar o programa de seu novo pupilo, Luiz Bacci, logo após a Copa. A ideia é aproveitar o público extra que sintoniza o canal neste momento para anunciar que o espaço dedicado à programação ao vivo será estendido na emissora, logo após o mundial. Bacci entrará no ar, a princípio, das 15h30 às 16h, antecedendo o Brasil Urgente. Se o negócio for bem no Ibope, esse horário será ampliado em curto prazo. Trata-se de um programa de auditório, com flexibilidade para abraçar coberturas ao vivo, fórmula que tem encontrado receptividade num telespectador cada vez mais dividido entre várias telas.