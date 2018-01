Com "Alta Estação", Record lança terceiro horário de novela Muitos prometeram, mas é a Record que sai na frente e estréia seu terceiro horário de novela. A partir de terça-feira, a rede coloca no ar, às 18 horas, "Alta Estação", que será seguida de outras duas produções nacionais: "Bicho do Mato" e "Cidadão Brasileiro". Não é novidade que a Record sonha em ser a Globo, mas foi há menos de dois anos, com a estréia de "Escrava Isaura", que a empresa decidiu tirar o plano do papel e trabalhar a prática. Contratou funcionários da Globo - do front e dos bastidores -, investiu em equipamentos e até em cidade cenográfica. "Escrava Isaura" foi um sucesso, obteve 15 pontos no Ibope. "Prova de Amor", outro produto da casa, chegou a ter média de 21 pontos - e bateu o "Jornal Nacional" por alguns minutos. Agora, "Bicho do Mato" e "Cidadão Brasileiro" têm média de 10 pontos, mas o público já sabe que a Record também produz novela. O ciclo foi formado. Em novembro, no lugar de "Cidadão", entrará "Vidas Opostas", de Marcílio Moraes. Em fevereiro, outra produção ocupará a vaga de Bicho do Mato. Em junho, Tiago Santiago, autor dos sucessos "Escrava Isaura" e "Prova de Amor", estréia nova novela. A Globo que se cuide.