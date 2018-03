Com afeto, a surpresa de Moscouzinho Cavi Borges chegou lá. O produtor que o crítico Inácio Araújo definiu como o Roger Corman brasileiro tem diversos filmes no Festival do Rio e o Teatro Rival ainda o homenageia com um show com músicas de suas produções. Cavi produz e Pedro Asbeg dirige o filme que não deve ser confundido com a realização homônima de Julian Fellowes. O Mentiras Sinceras nacional está sendo chamado de 'Moscouzinho', em tom mais carinhoso do que pejorativo. Asbeg invade com sua câmera os bastidores da montagem de Mente Mentira. O teatro visto pelo filtro do cinema. O gosto da repetição, o processo criativo. Malvino Salvador e Zécarlos Machado integram o elenco da peça (e, consequentemente, do filme). Moscouzinho por causa da aproximação com Moscou, de Eduardo Coutinho, mas também poderia ser Riscadinho, por causa do filme de Gustavo Pizzi. Com menos música na trilha, seria ainda melhor. / L.C.M.