Com 68% dos votos, Josiane é eliminada no 'BBB9' A cantora mineira Josiane foi eliminada com 68% dos votos do público ontem na 9ª edição do programa Big Brother Brasil, da Globo. Josiane havia sido indicada ao paredão extraordinário, aberto na quinta-feira, pelos companheiros da casa. Sua companheira na berlinda, a catarinense Ana Carolina, indicada pelo então líder Flávio, permanece no jogo e tornou-se a nova líder da semana. Ana mandou o gaúcho Flávio ao novo paredão, que disputará a permanência no BBB com a jornalista Priscila, votada pela casa, na próxima terça-feira. As informações são do Jornal da Tarde.