Com 62% dos votos, Maíra é eliminada no 'BBB9' Com 62% do votos, a apresentadora de TV Maíra foi eliminada na noite de ontem da 9ª edição do programa Big Brother Brasil, da Globo. Ela havia sido indicada por Max, o líder da semana. Com a decisão do público, a catarinense Ana Carolina, que enfrentou seu quinto paredão, segue na atração. Antes de anunciar o eliminado da vez, a produção mostrou um pouco do clima de discórdia que predomina na casa. O discurso da sexagenária Naiá contra o grupo de Max foi a grande polêmica da noite. Discussões à parte, a eliminação de Maíra provou mais uma vez que Max está forte no jogo. As informações são do Jornal da Tarde.