Com 57% dos votos, Anamara deixa 'Big Brother Brasil' Após ser indicada pelo voto do líder da semana, Cadu, a baiana Anamara, de 25 anos, deixou o programa "Big Brother Brasil 10", com 57% da preferência do público. A dançarina Eliane, 28 anos, que foi escolhida pelo voto da casa para engrossar o coro do paredão, recebeu 43% das indicações e permanece no jogo pelo menos até domingo, quando será realizada uma nova eliminação. Na última semana do programa, que nesta edição oferece prêmio de R$ 1,5 milhão, os brothers entraram em conflito direto. As informações são do Jornal da Tarde.