Com 55% dos votos, Norberto é eliminado no BBB9 No segundo confronto dos participantes da 9ª edição do programa Big Brother Brasil, na Globo, a produção da atração apostou mais uma vez em um paredão triplo. Dos emparedados Ana Carolina (indicada pelo líder Newton) e os ?tiozinhos? Naiá (emparedada pelo Big Fone) e Nonô (indicado pela casa), quem teve que abandonar o confinamento foi o radialista Norberto, com 55% dos votos. As informações são do Jornal da Tarde.