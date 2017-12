Com 15 horas ao vivo, Globo bate recorde Efeito da Copa, a Globo bateu anteontem um recorde histórico de programação ao vivo no prazo de 24 horas: foram 15 horas e cinco minutos em transmissão direta, das 9h30 (Esporte Espetacular), até 0h35 (SuperStar). Resumo da ópera: foi a melhor média de audiência do dia neste ano. Das 7h à 0h, o saldo da emissora na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 65 mil domicílios, foi de 14 pontos. No universo de TVs ligados, a Globo foi sintonizada, em média, por 33% o dia todo. Aliás, a Copa já mexe com o bolo de TVs ligadas na soma da primeira quinzena de junho, que cresceu para 43,6%, ante 42,1% do mesmo período em maio.