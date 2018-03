Com ‘ The Flash’, Globo reanima a madrugada Impensável? Talvez sim. Mas a estreia de The Flash, seriado baseado no personagem das histórias em quadrinhos da DC Comics, originário do canal The CW, tem mexido com a madrugada da televisão aberta. A série estreou na semana passada e, já na primeira semana, foi responsável por aumentar a audiência no horário da TV Globo. Em São Paulo, o aumento foi de 50%, com um salto de 4 para 6 pontos no Ibope. No Rio de Janeiro, o aumento em um ponto do Ibope já foi suficiente para marcar um crescimento de 20% em relação ao número de televisores ligados na semana anterior. E, no horário (entre 1h47 a 2h31), enquanto Globo sobe na audiência, Record, SBT e Band registram quedas.