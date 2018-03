Colunistas

Como ser engraçado se na página ao lado eu sei que alguém já está sendo hilário e inteligente ao mesmo tempo? Ou se no jornal vizinho já tem um José Simão fazendo rir diariamente!!!! E como falar sério, se tem pessoas bem mais indicadas para falar sério? A minha questão é: sempre vai ter alguém falando aquilo que você está falando, só que de forma mais clara, esperta, assertiva e coerente.

Muitas vezes, eu leio uma coluna e penso: é isso. Quase como que pensando, nem preciso escrever a minha coluna, o Drauzio já disse exatamente o que eu queria dizer e muito melhor.

Às vezes, dá vontade de fazer uma coluna dizendo: não perca tempo comigo, aqui, vá direto ler o João Pereira Coutinho. Será que, em vez de escrever, eu deveria continuar a ser apenas leitor? A autocrítica que faço é muito em relação ao que eu quero falar, que opinião quero dar. Ou melhor, de que vale dar a minha opinião? Como emitir algum pensamento se o Gregório Duvivier já vai emitir um, que, inclusive, será o meu daqui pra diante?

Se tenho alguma percepção do que está acontecendo ao meu redor e quero transpor isso pro papel, caio em uma armadilha. Se for pra falar a sério, o Contardo Calligaris é a pessoa certa, se for pra fazer uma observação bem-humorada da situação o Antonio Prata é o mais indicado. Como emitir uma opinião mais aprofundada sem antes ler o Roberto DaMatta? E pra que emitir uma opinião mais aprofundada depois de lê-lo? Já tá lá. Tá dito. Se o Cristovam Buarque falou, tá falado. Se resolvo falar de futebol, ou qualquer outro esporte, resolvo ler o Juca Kfouri e o Antero Greco e desisto. Eu nunca vou ser tão neurótico quanto a Tati Bernardi. Pra que contar histórias, se as do Nelson Motta são tão saborosas e divertidas? E se resolvo entrar num papo-cabeça, a Fernanda Torres é imbatível. Eu prefiro lê-la a escrever.

Veja bem, não é no sentido de competição que eu falo tudo isso, no sentido de que queria escrever como eles, não. É no sentido de admiração, aprendizado e interesse. E o meu interesse é ler o Marcelo Rubens Paiva e não me ler, entende?

Não estou me fazendo de coitadinho, aqui, não, acho que tenho talento, sim, e acho que consigo escrever. Mas como é duro ter que emitir uma opinião no meio de tanta gente boa. O que é ótimo, sempre é melhor nivelar por cima. Claro, existem péssimos colunistas e esses também são uma inspiração. Pro outro lado, claro, mas é sempre bom ficar atento aos muito ruins, porque a gente pode estar no meio deles e não ter se dado conta. E qual é o seu colunista preferido?