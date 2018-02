Colômbia e Itália na briga pelo Oscar

]Dois países anunciaram ontem suas escolhas para concorrer a uma vaga na disputa de melhor filme estrangeiro no Oscar. A Itália selecionou La Prima Cosa Bella, drama dirigido por Paolo Virzi e conta a história de uma família da região da Toscana nos anos 1970. Já a Colômbia elegeu El Vuelco del Cangrejo, de Oscar Ruiz Navia. Anteontem, a Espanha já havia divulgado sua opção por También la Lluvia, de Icíar Bollaín. O filme brasileiro escolhido para tentar uma vaga no Oscar é Lula, o Filho do Brasil, de Fábio Barreto. A academia de cinema americana divulgará os concorrentes no dia 25 de janeiro e a cerimônia ocorrerá em 27 de fevereiro. / EFE