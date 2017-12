Colômbia anuncia Prêmio continental do conto em homenagem a García Márquez

O Ministério da Cultura da Colômbia apresenta nesta terça-feira, 29, o Prêmio Hispanoamericano do Conto, como uma homenagem a Gabriel García Márquez. O objetivo do prêmio é estimular a criação literária da região, e é uma iniciativa do Ministério com apoio do Instituto Cervantes, da Espanha. O orçamento inicial é de US$100 mil.

O prêmio será apresentado nesta terça, na abertura da 27ª Feira Internacional do Livro de Bogotá, e teve o aval, segundo o Ministério, do próprio García Márquez, que morreu no último dia 17.

García Márquez foi um prolífico escritor de contos, entre eles A incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada e Um homem muito velho com asas enormes, que ocupam hoje um lugar de destaque na literatura universal. A primeira história publicada pelo escritor foi um conto chamado A Terceira Resignação, em 1947, no jornal El Espectador, quando o futuro Prêmio Nobel de Literatura era ainda um estudante de Direito em Bogotá.

De acordo com o Ministério, o Prêmio Hispanoamericano do Conto será o mais importante do gênero por prolongar o legado de autores latinoamericanos que brilharam com essa técnica narrativa, como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar e o próprio García Márquez.