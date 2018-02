Coliseu se inclina, mas não vai cair, dizem autoridades

O Coliseu de Roma pode estar se inclinando ligeiramente, mas sua estabilidade não está em risco, disseram autoridades na terça-feira, 31, ao anunciarem a primeira grande restauração em 73 anos no milenar anfiteatro.

Um jornal italiano noticiou no fim de semana que o Coliseu, famoso por sediar sangrentas lutas entre gladiadores na época do Império Romano, está com seu lado sul cerca de 40 cm abaixo do lado norte. A imprensa local apelidou o problema de "efeito Torre de Pisa".

Mariarosaria Barbera, superintendente da área arqueológica de Roma, disse em entrevista coletiva que "não há problema com a estabilidade" do Coliseu. "Estamos falando de uma estrutura cujas fundações estão 13 metros afundadas. As construções romanas não só resistem por séculos, resistem por milênios. Estamos monitorando, mas não há um efeito Torre de Pisa."

Ao anunciar as obras de 25 milhões de euros, que começam em dezembro e vão até 2015, ela disse que o projeto foi adiado em três anos devido a problemas burocráticos. A obra abrange a limpeza e restauração de todo o complexo, conhecido na época romana como Anfiteatro Flaviano.

A restauração será feita por etapas, para que o Coliseu não precise fechar. "O monumento é tão grande que não haverá muito inconveniente para os visitantes", disse Barbera.