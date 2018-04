Colin Firth e Natalie Portman são premiados pelo Sindicato de Atores dos EUA

LOS ANGELES - Colin Firth e Natalie Portman obtiveram neste domingo, 30, os prêmios de Melhor Ator e Atriz do sindicato de atores de Hollywood (SAG, na sigal em inglês) por seus trabalhos em O Discurso do Rei e Cisne Negro, respectivamente.

Além disso O Discurso do Rei, filme britânico de Tom Hooper sobre a gagueira do rei Jorge VI da Inglaterra, conseguiu o prêmio de Melhor Elenco.

O Vencedor conseguiu os prêmios de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante, que foram para Christian Bale e Melissa Leo.

No campo destinado à televisão destaque para os prêmios obtidos pelos elencos das séries Boardwalk Empire, na vertente dramática, e Modern Family, na comédia.

Steve Buscemi ficou com a estatueta de Melhor Ator em Série Dramática, por Boardwalk Empire, enquanto Julianna Margulies ganhou como Melhor Atriz em série dramática por The Good Wife.

Alec Baldwin e Betty White conseguiram os prêmios como Melhores Atores de Comédia, por 30 Rock e Hot in Cleveland, respectivamente.

Além disso, Al Pacino e Claire Danes ficaram com os prêmios de Melhor Ator e Atriz em Minissérie ou Filme para TV, por You Don't Know Jack e Temple Grandin, respectivamente.