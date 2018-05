Coletivo de tango El Arrastre faz shows gratuitos em São Paulo

SÃO PAULO - Escolhido como subsede do Festival de Tango de La Falda, que acontece em julho na província de Córdoba, na Argentina, o Memorial da América Latina, em São Paulo, recebe hoje e amanhã uma programação dedicada exclusivamente ao gênero argentino. O evento, que começa às 20 horas, é gratuito.

Além de apresentações de grupos instrumentais do movimento El Arrastre, as noites no Memorial terão performances de casais que se inscreveram para uma competição de dança. O casal vencedor, que será definido por dois jurados brasileiros e um argentino, ganhará uma viagem com todas as despesas pagas para participar do Festival em Córdoba.

El Arrastre. O Brasil será representado na 28ª edição do Festival de La Falda, no mês de julho, pelo coletivo El Arrastre. Formado por três conjuntos (Jogando Tango, Café Tango e De Puro Guapos), o grupo instrumental foi criado por músicos brasileiros e argentinos no final de 2009. A proposta, assim como a de outros coletivos que vêm surgindo em São Paulo, como o Elefantes, o Sincopado e o Comboio de Cordas, é divulgar um determinado gênero ou conceito por meio de ações colaborativas e compartilhamento de músicas e informações.

Programação:

Dia 29 de junho

20h - Show do Quinteto Café Tango

20h30 - Campeonato de Tango-Show - Serão escolhidos 2 dos 7 casais participantes

21h - Show do Quinteto Osvaldo Piro

Dia 30 de junho

20h - Trio Jogando Tango

20h30 - Final Campeonato de Tango-Show - Etapa Brasil - Disputa entre dois casais finalistas

21h - Orquestra Típica De Puro Guapos

Festival de Tango La Falda

Auditório Simón Bolívar - Memorial da América Latina - Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 Portão 13 - Estacionamento portão 15 - Barra Funda - SP

29 e 30 de junho de 2011, às 20h

Duração: 120 minutos

Entrada gratuita

Mais informações em http://elarrastre.com.br/