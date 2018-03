COLETIVA PÕE A MÍDIA COMO TEMA DE REFLEXÃO Além da mostra Menos-Valia (Leilão), montada para marcar o lançamento, no dia 2, do livro sobre o projeto homônimo de Rosângela Rennó, a Galeria Vermelho também inaugura hoje uma exposição coletiva com curadoria de Eduardo Brandão. Sócio-proprietário da Vermelho, ele selecionou obras que têm como base os meios de comunicação. "São maneiras apresentadas de como o artista trabalha a mídia que chega à sua casa todos os dias", afirma o curador. A fotógrafa Claudia Andujar, por exemplo, refotografou sua famosa série Marcados colocando manchetes de jornais sobre as imagens. Estão também na mostra trabalhos de Dora Longo Bahia, Cia de Foto e Odires Mlászho, entre outros. / C.M.