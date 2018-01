Coletânea suíça mostra como europeus viram Brasil colonial

Uma exposição no museu etnológico de Zurique, na Suíça, traz uma coletânea de ilustrações do Brasil nos séculos 18 e 19 e mostra como o público europeu viu o país na época. A exposição Expedição Brasil mostra como as ilustrações de fundo etnológico mudaram através dos tempos e também como elas foram apresentadas ao público europeu. Segundo o museu, vários desenhos originais foram modificados para atender a demanda de um público ávido por ver cenas exóticas. A visão européia do Brasil na época foi influenciada por reproduções de desenhos que acentuavam o lado tropical e selvagem do país. Em Zurique estão expostos desde livros, aquarelas e gravuras até fotos primitivas, pinturas murais e fotografias tridimensionais. A coletânea reúne obras dos acervos de vários museus europeus, entre eles de Lisboa, Paris, Stuttgart, Berlim e Berna. Entre as obras expostas estão desenhos do conhecido ilustrador Jean Debret e fotos históricas de índios no Paraná e no Amazonas. A mostra Expedição Brasil fica exposta no museu etnológico de Zurique até o próximo dia 27 de janeiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.