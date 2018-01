Colegas e artistas lamentam a morte de Yoná Magalhães

Morreu na manhã desta terça-feira, aos 80 anos, a atriz Yoná Magalhães. Ela estava internada desde o dia 18 de setembro, por problemas cardíacos, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, na Gávea, zona sul do Rio.

Artistas e colegas lamentaram a notícia. Veja a repercussão:

Eva Wilma (em depoimento à GloboNews): "Ainda estou impactada com a notícia. Tenho lembranças muito lindas da Yoná, ainda da época da TV ao vivo. Ela era uma craque, muito dedicada, nunca parou de se dedicar à dança. Estaremos um dia juntas novamente".

Juca de Oliveira (em depoimento à GloboNews): "Ela tinha uma visão clara da arte coletiva, tanto no teatro, no cinema e na TV. Ela sabia que existia uma equipe, e a considerava sua família. A equipe tinha o mesmo valor do que os maiores atores".

Ah, que tristeza! Tive a honra de dirigi-la. “@g1: Yoná Magalhães morre no Rio aos 80 anos https://t.co/DgdFXfAQMD pic.twitter.com/UOLuv5KVGh” — ZeDia (@zehdeabreu) 20 outubro 2015

Othon Bastos (à GloboNews): "Ela era uma colega maravilhosa. Vai deixar muita saudade, principalmente nos amigos. Eu tinha um grande afeto por ela. Fomos colegas de mais de 50, 60 anos de carreira. Deixo emocionado um abraço e que ela tenha bastante luz."

Morre Ioná Magalhães. Que posso dizer? Estou de luto? O Brasil está de luto. — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) 20 outubro 2015

