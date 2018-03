'Colegas', de Marcelo Galvão, vence festival italiano "Colegas", protagonizado por três atores com Síndrome de Down, é o vencedor do prêmio de público do 27.º Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, na Itália. No cenário internacional, o longa dirigido por Marcelo Galvão também foi melhor filme no festival de cinema International Disability Film Festival Breaking Down Barriers, em Moscou (Rússia). No Brasil, venceu o Festival de Gramado 2012 e foi eleito pelo público da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo como melhor filme nacional, levando também o Troféu Juventude (escolhido por estudantes). "Colegas" ainda foi aclamado no Festival do Rio (categoria hors concours). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.