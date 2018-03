Colecionador encontra entrevista 'perdida' dos Beatles

Durante 44 anos, um rolo de filme tinha sido guardado em uma garagem úmida no sul de Londres, nunca ouvido, sem carinho. Quase foi jogado fora. Mas, finalmente, alguém resolveu conferir do que se tratava - e percebeu que tinha desenterrado uma relíquia da história do pop. Esta é a história de uma entrevista 'perdida' dos Beatles - transmitida pela Rádio 4 da BBC nesta terça-feira, pela primeira vez desde que foi gravada. A entrevista de nove minutos aconteceu nos estúdios da Scottish Television na quinta-feira, dia 30 de abril de 1964. Acredita-se que foi gravada em uma máquina tele-cine em Londres, e copiada em rolo, hoje enferrujado pela passagem das décadas. O que faz com que a sobrevivência do filme, tão frágil, seja ainda mais incrível. Hoje, o filme está guardado em segurança em um arquivo profissional em Milton Keynes - onde a temperatura e umidade são cuidadosamente controlados. Mas foi encontrado no meio de 64 fitas sem identificação por um colecionador de filmes, Richard Jeffs. 'Trabalho de detetive' Com um pouco de trabalho de detetive - depois de encontrar uma etiqueta dentro da caixa da fita - Jeffs conseguiu decifrar os nomes dos dois apresentadores que fizeram a entrevista em 1964. A letra era muito difícil de ler, mas a paciência venceu. Os entrevistadores eram Paul Young e Morag Hood - que apresentavam Roundup, um programa infantil da rede de televisão escocesa, STV. Era a segunda vez que recebiam os Beatles no programa. Na primeira, feita em janeiro de 1963, quando os Beatles ainda não eram famosos, o grupo dublou seu segundo single, Please, Please Me. Segundo Jorg Pieper, especialista em Beatles e autor do livro The Beatles Film & TV Chronicle 1961-70, a fita é a mais antiga entrevista longa, de estúdio, gravada com a banda na Grã-Bretanha de que se tem conhecimento. Em outras palavras, é muito rara. Revelações E faz revelações interessantes sobre como funcionava a parceria entre McCartney e Lennon. "Normalmente, a gente senta e tenta compor a música toda. Mas não tem fórmula. Ele (Lennon) às vezes chega com uma música completa. E mesmo assim a gente diz que nós dois compusemos", disse McCartney. McCartney também fala da primeira música que compôs. "Escrevemos músicas engraçadas naquela época", disse. "A minha se chamava I Lost My Little Girl (Eu Perdi Minha Pequena, em tradução livre)". McCartney tocou a música em público 30 anos mais tarde, no início da década de 1990. Outro escritor e especialista em Beatles, Mark Lewisohn, descreve a entrevista como "franca". "É uma entrevista interessante, tão à vontade que quase degringola", disse. McCartney e Lennon lembram de seu primeiro encontro, quando tinham 13 anos de idade. "Eu estava tocando em uma festa em um jardim no vilarejo onde eu morava, logo na saída de Liverpool, tocando com um grupode skiffle", disse Lennon. "E ele chegou junto e foi assim que nos conhecemos". "Eu conhecia um dos amigos dele, Ivan. Um amigo em comum. E ele nos apresentou", acrescentou McCartney. Quando lhes perguntaram o que a banda acha das multidões de fãs gritando, McCartney riu: "Adoramos isso... a atmosfera nos teatros, é maravilhoso." Você pode ouvir o programa The Lost Beatles Interview, em inglês, no site da rádio 4 da BBC. Leia abaixo uma transcrição de trechos da entrevista: BBC - Como vocês compõem as músicas? Lennon - Depende, às vezes a gente escreve no piano, ou qualquer coisa que esteja jogada por perto... mendigos... (risos) McCartney - Mas é difícil levá-los para o estúdio ... (risos) (...) Guitarras... Normalmente a gente senta e tenta compor a música toda. Mas não tem fórmula. Ele (Lennon) às vezes chega com uma música completa. E mesmo assim a gente diz que nós dois compusemos. BBC - O que vocês pensam de pessoas que não gostavam de vocês antes ou disseram coisas ruins? McCartney - Nós não ligávamos para eles antes. McCartney e Lenon - E não ligamos hoje. BBC - Mas vocês fizeram um filme agora. Acabam de terminar. Por que vocês o fizeram? Lennon - Era o caminho natural. E eu acho que é muito lucrativo... (fazendo voz de ganancioso) McCartney - Alguém nos convidou. Lennon - E nós aceitamos. (...) O título é A Hard Day's Night. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.