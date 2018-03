Colecionador de Hong Kong bate recorde e paga US$33 milhões por diamante azul

Um comprador de Hong Kong pagou 32,6 milhões de dólares por um diamante azul de quase 10 quilates em leilão realizado pela Sotheby’s em Nova York, evidenciando a crescente demanda por essas pedras brilhantes por ricos colecionadores chineses.

Um colecionador de Hong Kong, que não foi identificado, derrotou seis outros concorrentes e estabeleceu um novo preço por quilate já pago por qualquer diamante, disse a Sotheby’s em um comunicado nesta sexta-feira. O preço foi cerca do dobro das estimativas antes do leilão.

A China, mercado de diamantes com crescimento mais rápido, está impulsionando a demanda global no setor, com gerações mais jovens de chineses escolhendo as pedras preciosas no lugar de peças de ouro para marcar noivados e votos matrimoniais.

As vendas de joias de diamantes na China cresceram 12 por cento anualmente de 2008 a 2013, de acordo com uma estimativa deste ano da revendedora De Beers. Esse é o segundo maior mercado, atrás apenas dos EUA, em um mercado de 79 bilhões de dólares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Adam Jourdan)