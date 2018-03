COLEÇÃO: Uma biblioteca feita de sonhos de um mundo mais verde

FRANKFURT - 1

Brasil do Reno

Três jovens artistas brasileiros terão seus trabalhos expostos na Galeria Rothamel, como parte da programação paralela da Feira do Livro de Frankfurt. São eles: Renata Egreja, Carolina Ponte e Leonardo Ramadinha. Brazil am Main, com curadoria de Valéria Weber, fica em cartaz de 7/9 a 12/10. Entre as obras expostas, a escultura em crochê de Carolina reproduzida ao lado.

No próximo dia 11, o escritor Reinaldo Morais, de Tanto Faz e Pornopopeia, dá um pulo lá para uma leitura.

FRANKFURT - 2

O lado B

Editores começam a pensar na agenda off-Frankfurt. A Planeta, por exemplo, vai oferecer um jantar para seu best-seller Augusto Cury, que não está na comitiva oficial, e para os editores estrangeiros dele.

EVENTO

Balada para Cuba

Jorge Fornet, diretor do Centro de Pesquisa Literária da Casa de Las Americas, instituição cubana de promoção da literatura, estará na Balada Literária, em novembro, ao lado de Mauro Munhoz (Flip) e Sérgio Vaz (Cooperifa).

TEATRO

Crônicas costuradas

Histórias Brasileiras de Verão, obra de de Luis Fernando Verissimo, ganha adaptação para o teatro feita por Amanda Mendes e Leonardo Neto. Com direção de Andréa Bassit, a peça estreia em Campinas, em outubro, e chega a São Paulo em janeiro.

MÚSICA

Vida de astro

Duas biografias estão no prelo da Gutenberg: a de James Hetfield, do Metallica, assinada por Mark Eglinton (2014), e Bruce Dickinson - Os Altos Voos Com o Iron Maiden e o Voo Solo de Um Dos Maiores Músicos do Heavy Metal, de Joe Shooman (setembro).

INFANTIL

Pé frio

A jornalista carioca Simone Magno, autora de Avelã Pirata e de A Lua Depois do Gravador, estreia na literatura infantil com A Menina Que Não Gostava de Meias. Inspirado na relação de sua filha com a peça e ilustrado por CiskoDiz, o volume, dedicado a crianças bem pequenas, será lançado na Primavera dos Livros, em outubro, no Rio de Janeiro.