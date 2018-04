Coleção traz ao Masp obras da Bauhaus à atualidade

Iniciada em 1977, a Coleção DaimlerChrysler compreende hoje cerca de 2 mil obras. Como diz Renate Wiehager, chefe do departamento de arte da empresa alemã do setor automobilístico, o acervo foi fundado com a aquisição de obras do período clássico do abstracionismo moderno na Europa, especialmente, com criações dos artistas ligados à Bauhaus, a escola alemã criada em Weimar, em 1919, sob a direção do arquiteto Walter Gropius, que tinha como proposta usar de teorias da arte para a criação de produtos comerciais que pudessem ser acessíveis a todas as classes sociais. Depois, a coleção de arte também foi incoporando e incorpora obras de outras épocas, mas sempre criações ligadas a correntes abstratas e conceituais. Em Berlim há um espaço permanente para a realização de mostras com obras do acervo e suas novas aquisições, mas as peças também viajam pelo mundo. Uma seleção desse acervo poderá ser vista na exposição Da Bauhaus a (Agora!), que será inaugurada na sexta-feira, 15, para convidados e no sábado para o público no Masp, em São Paulo. Veja também: Galeria de fotos De alguma maneira, é uma mostra com obras difíceis à primeira vista, por sua linha com forte presença de peças de caráter geométrico, minimalista e conceitual. "Todos os visitantes receberão um caderno brochura explicando a história da coleção e seu caráter e ainda cada segmento da exposição e seus temas. Além do mais é feito um programa educativo em parceria com a equipe do museu", afirma Renate, curadora da mostra. Também, como ela conta, por todos os lugares onde são realizadas mostras com obras da coleção - antes de São Paulo, essa exposição já esteve em museus de Detroit, da África do Sul, e Japão - as crianças recebem de presente o livrinho ABC da Coleção de Arte DaimlerChrysler. Renate, entretanto, preferiu não comentar o orçamento da realização dessa exposição no Masp. A seleção de obras para São Paulo inclui uma centena de obras de aproximadamente 40 artistas "focando as tendências abstratas de desde a Bauhaus até hoje, uma série de trabalhos relacionados com o tema dos carros e peças de novas mídias (entre eles, muitos vídeos)", define Renate. Além do abstracionismo e minimalismo - no primeiro segmento, vale destacar obras de Josef Albers, que foi professor da Bauhaus, e Joseph Kosut e Daniel Buren -, a curadora quis reforçar, como ela afirma, obras que tratassem de humor e crítica - nas obras dos carros, feitas pela suíça Sylvie Fleury, os americanos Andy Warhol, Robert Longo e Kirsten Mosher, e a alemã Simone Westerwinter -, a importância do ready-made e conceitos de esculturas. Ainda com planos de ampliar a aquisição de obras brasileiras feitas a partir da década de 1950, Renate diz que apenas dois artistas nacionais comparecem na mostra e na coleção: uma obra concreta de Almir Mavignier e vídeos do jovem mineiro Marcellus L.