Coleção trata de temas da arte Como parte do lançamento da Coleção Temas da Arte Contemporânea (Editora WMF Martins Fontes), da escritora e professora Katia Canton, será realizado hoje, das 19 às 21 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073), o debate Da Política às Micropolíticas, com a participação da autora e dos artistas Beth Moysés, Pazé e Rosana Paulino.