Coleção inspirada em Liz Taylor abre 2º dia da SPFW

Alexandre Herchcovitch apostou na tradição da costura artesanal dos anos 40 e 50. A mulher Herchcovitch se veste com delicadeza e aposta nos tons pastel. As cores são delicadas, mas a estrutura das peças são bem pensadas. A Cori se inspirou no tênis, o esporte, e apostou na mulher que veste "esporte sem perder a classe". Viseiras e bolsas de madeira e acrílico casaram com a alfaiataria bem cuidada.

A Iódice, próxima a desfilar, apostou no branco e nos vestidos esvoaçantes e soltos, em tons de azul, gelo e preto. Logo depois, Jefferson Kulig trabalhou com crochê em formas desconstruídas. A Triton encerrou o dia trazendo uma coleção com formas estruturadas e muita estamparia e cor.

Os desfiles do terceiro dia da São Paulo Fashion Week começam hoje, às 11h, com as criações da Cavalera. Depois, se apresentarão Gloria Coelho (13h30), Mario Queiroz (15h30), Huis Clos (17h30), Osklen (20h15) e Colcci (21h30). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.