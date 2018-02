Coleção dedicada ao encenador terá total de oito livros Além do livro Trabalho de Voz e Corpo de Zygmunt Molilk, a editora É Realizações fechou acordo para o lançamento de outros sete títulos dedicados à análise da obra, método e seguidores de Grotowski. São eles: Jerzy Grotowski (em julho), de James Sloviak e Jairo Cuesta; Grotowski e Companhia (em agosto), de Ludwik Flaszen; O Príncipe Constante (em outubro), análise de Lorenzo Mango sobre a montagem da peça de Calderón de La Barca com base na releitura do dramaturgo Stowacki, e O Teatro de Grotowski, de Jennifer Kumiega (sem data de lançamento). Livro sobre um ator que resume todas as qualidades de um intérprete grotowskiano, Ryszard Cieslak, Ator-Símbolo dos Anos 1960, de Georges Banu, está sendo traduzido e será lançado em novembro. Além das obras que falam diretamente de Grotowski, a É Realizações continua a publicar títulos de diretores envolvidos com seu método, como Eugenio Barba, que vai ter seu A Arte Secreta do Ator (em novembro), escrito em parceria com Nicola Savarese, lançado aqui antes de La Ricerca (em 2013), de Maud Robart. / A.G.F