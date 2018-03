Coleção de arte de Yves Saint Laurent será leiloada A coleção particular de arte do estilista francês Yves Saint Laurent e de seu parceiro Pierre Berge será leiloada em fevereiro de 2009, informou a casa de leilões Christie's na quarta-feira. Saint Laurent, uma das principais personalidades da moda do século 20, morreu em Paris em junho, aos 71 anos. Contatada pela Reuters, a Christie's, que irá organizar o leilão em parceria com Berge e seus sócios, disse que irá anunciar os itens que serão vendidos no final de setembro. A casa se negou a estimar a quantia que a coleção poderia levantar até que os itens sejam identificados, mas especialistas avaliam que o valor esteja entre 300 e 500 milhões de euros. Fontes próximas à Christie's disseram que a estimativa "não está errada". O diário francês Le Figaro disse que a coleção apresenta algumas centenas de obras incluindo jóias do período da renascença, pinturas de mestres como Picasso e Matisse, e manuscritos de trabalhos de autores franceses como Gustave Flaubert e Andre Gide. O marchand de antiguidades Alexis Kugel, que disse que tinha uma relação muita próxima com os colecionadores, disse: "Para Yves Saint Laurent, a arte era uma necessidade vital, indispensável para sua inspiração, como água pra sobreviver. A arte confortava sua personalidade depressiva".