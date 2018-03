Coleção aplauso lança 11 títulos Será hoje, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158, tel. 2117-4777), o lançamento de 11 títulos da Coleção Aplauso, criada pela Imprensa Oficial para resgatar a produção cultural brasileira. Pela série Especial sairá título dedicado a Gerald Thomas. Os outros 10 são da série Música e contarão a história de Adelaide Chiozzo, Quarteto em Cy, Cida Moreira, Célia, Francisco Carlos, Inezita Barroso, Jair Rodrigues, Leny Andrade, Johnny Alf e Marlene. Em 2013, devem ser lançados títulos sobre Cacilda Becker, Alaíde Costa e Vida Alves. Os livros custam R$ 30 e os volumes mais antigos da coleção podem ser lidos no site www.colecaoaplauso.com.br.