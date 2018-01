Coldplay libera novo single na internet Fãs do Coldplay poderão sentir um pouco do que será o quarto trabalho da banda a partir de amanhã, quando a página na internet dos britânicos (www.coldplay.com) oferecerá, gratuitamente, o primeiro single do álbum "Viva La Vida or Death and All His Friends". A faixa "Violet Hill" ficará disponível para download por uma semana, segundo o site. O disco será lançado em 12 de junho pela Capitol Records e é composto por dez faixas. A banda também informou em seu site que fará duas apresentações gratuitas em junho, em Nova York e em Londres. Além dessas ações de marketing para promover o novo trabalho, o Coldplay também conta com a revista britânica New Musical Express, que vai distribuir no mês que vem uma edição limitada em vinil 7 polegadas de "Violet Hill" e da faixa "A Spell a Rebel Yell", que "não será encontrada em nenhum outro lugar", informou o site da banda.