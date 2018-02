Coldplay lança quadrinhos A história de Mylo Xyloto, álbum do Coldplay lançado em outubro de 2011, será revelada com o lançamento de uma série de seis livros em quadrinhos, na Comic-Con, que ocorre em San Diego esta semana. O álbum alcançou o topo das paradas em 34 países e vendeu mais de 6 milhões de cópias. Mylo Xyloto, o livro, foi criado e escrito pela banda em parceria com o diretor e roteirista Mark Osborne (indicado para o Oscar por Kung Fu Panda) e será publicado por Matt Groenings, da Bongo Comics Group. Os quadrinhos terão seis episódios, serão lançados mensalmente a partir de fevereiro de 2013 e em breve vão estar em pré-venda no site coldplay.com.