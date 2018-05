Coldplay lança clipe de 'Every Teardrop is a Waterfall'

A banda britânica Coldplay lançou o clipe de Every Teardrop is a Waterfall nesta quarta-feira, 29. O vídeo usa a técnica stop-motion e está disponível no site oficial da banda. A estética colorida do novo projeto também pode ser vista no clipe.

Divulgada no mês passado, Every Teardrop is a Waterfall foi alvo de acusações de plágio. Oferecida para download no iTunes, mas também em streaming, a música foi apontada por fãs nas redes sociais de ser plágio de Ritmo de la Noche, do Mystic.

As faixas Moving to Mars e Major Minus, que fazem parte do EP, também estão disponíveis para audição.

A banda liderada por Chris Martin não lança um CD de inéditas desde de Viva La Vida, de 2008. O novo disco será lançado em outubro, quando o quarteto desembarca no Brasil para o show no Rock in Rio.