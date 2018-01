Coldplay fará shows no Rio e em São Paulo em 2010 A banda britânica Coldplay confirmou dois shows no Brasil para o início de 2010. As apresentações da turnê "Viva la Vida" estão marcadas para os dias 28 de fevereiro, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e 2 de março, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 7 de novembro pela internet (www.ticketmaster.com.br), pelo telefone (4004-2060), nos pontos de venda espalhados pelo País e na bilheteria do Credicard Hall (Av. Nações Unidas, 17.981), em São Paulo. Mais informações serão divulgadas no site www.showcoldplay.com.br. A banda será acompanhada pela cantora de electro Bat For Lashes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.