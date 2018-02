Coldplay fará dois shows no país O Coldplay fará dois shows no Brasil em 2013. O primeiro será no dia 5 de fevereiro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e o segundo, no dia 7, no Estádio do Zequinha, em Porto Alegre. Os ingressos, com valores ainda não divulgados, começam a ser vendidos a partir de quarta-feira. Na América Latina, a turnê segue até o dia 17, com um espetáculo na Argentina, outro no Chile e mais três no México. A última vez da banda no Brasil foi em setembro de 2011 durante o Rock in Rio. O grupo tem cinco álbuns lançados, e o mais recente, Mylo Xyloto (2011), atingiu a primeira posição em diversos países, entre eles, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.