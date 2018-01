Coldplay e Arctic Monkeys arrecadam dinheiro para Haiti As bandas britânicas de rock Coldplay e Arctic Monkeys, além de Damon Albarn, do grupo Blur, doaram artigos para um leilão destinado a arrecadar fundos para as vítimas do terremoto do dia 12 no Haiti. Entre as ofertas está uma de Albarn - o vencedor do lance vai gravar com ele uma música especialmente escrita. Outros destaques: a guitarra Fender Stratocaster branca usada por Alex Turner, do Arctic Monkeys, no primeiro clipe da banda, e uma jaqueta autografada do cantor Chris Martin, do Coldplay.