Coldplay cancelas shows no Brasil O Coldplay anunciou ontem o cancelamento da turnê pela América Latina, que incluiria duas apresentações no Brasil, três dias após confirmar shows na região. As apresentações em solo brasileiro ocorreriam em fevereiro de 2013 nas cidades de Porto Alegre e São Paulo. A banda britânica publicou a notícia em inglês, espanhol e português em seu site oficial. "Com muita tristeza, nós fomos forçados a adiar a nossa recém-anunciada tour na América Latina devido a circunstâncias inesperadas. Pedimos desculpas a todos que estavam esperando pelos shows e torcemos para que novas datas sejam anunciadas em breve", diz o comunicado.