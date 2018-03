Coldplay ao vivo vem consistente e irresistível

BABYLON

Artista: David Gray Álbum: White

Ladder Gravadora: ATO Records

Preço médio: R$ 49,90

COLDPLAY

LIVE (CD+DVD)

Selo: EMI

Preço: R$ 52,90

ÓTIMO

Quem esteve no último Rock in Rio, ou viu pela TV, deve se lembrar: o Coldplay se agiganta ao vivo. E não é só uma questão de recursos pirotécnicos, tampouco da performance esforçada do vocalista Chris Martin. O segredo está mesmo no repertório, repleto de canções infalíveis. Um caldeirão pop de refrões catárticos e baladas arrebatadoras. Lançar, portanto, o registro ao vivo da última turnê em CD e DVD é justo para quem ainda lota estádio com facilidade. É impressionante notar como as músicas do recente Mylo Xyloto já adquiriram o mesmo peso de hits antigos. Hurts Like Heaven é uma das mais empolgantes, flerta com os beats de pista. Up in Flames, no piano, e Us Against World, no violão, respondem pela faceta mais singela do grupo. Charlie Brown e Paradise dão leveza; Princess of China se apropria do carisma de Rihanna; e Every Teardrop Is a Waterfall é simplesmente espetacular. Há cerca de três semanas, a banda anunciou recesso do palco por três anos. Um hiato que certamente será sentido, principalmente por aqueles que apreciam o pop em estado de graça. / EMANUEL BOMFIM