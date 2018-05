Colcci fecha terceiro dia de SPFW com Asthon Kutcher na plateia

O terceiro dia da SPFW foi marcado pelos looks minimalistas, chiques, pelas sobreposições e alfaiataria. Na passarela da Colcci, que fechou a maratona de desfiles da quarta-feira, 15, Alessandra Ambrósio, de touca e casaco, por cima de um maiô laranja apareceu ao lado do ator Asthon Kutcher.

Kutcher percorreu a passarela da Colcci de mãos dadas com Alessandra Ambrósio e 'conduziu' a top até o final. Sentou em um lugar reservado na fila. A grife apostou nos anos 70 e investiu pesado na cintura alta, boca de sino, plataformas altíssimas, casacos e blazers amplos e estruturados.

Antes, a Osklen apresentou a coleção verão 2012. Com influência da cultura afro-brasileira, a marca de Oskar Metsavaht investiu nos vestidos, macacões com aberturas nas costas e laterais e cinturas altas. A Huis Clos mostrou uma coleção delicada, feminina, na qual, no entanto, sobraram franjas e mangas volumosas. Os macacões aparecerem nesta coleção.

A primeira coleção feminina de Mário Queiroz teve uma cara bem masculina, com peças de alfaiataria, camisas, coletes, calças largas. Para os homens, alfaiataria risca de giz com corte clássico. Destaque para os tecidos com brilho e metalizados, presentes tanto no guarda-roupa feminino como no masculino. Na paleta, gelo, cinza, azul marinho.

A grife Cavalera marcou sua participação na São Paulo Fashion Week com um desfile inédito no Parque do Ibirapuera, aberto ao público geral. Inspirado nas festividades do Dia dos Mortos mexicanas, a Cavalera desfilou entre atores mascarados e vestidos de esqueletos.

Com influências da artista plástica Frida Kahlo e de Janis Joplin, 42 looks passaram na passarela, revelando uma tendência dos anos 70. Todos os jeans eram boca de sino. O preto e o branco dominaram a coleção, que tinha cor apenas nos detalhes. O desfile foi ao som de rock’n roll e música mexicana.